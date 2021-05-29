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Позиция Германии по "Северному потоку-2" может измениться - посол Украины

Суббота, 29 мая 2021, 15:16
Позиция Германии по Северному потоку-2 может измениться - посол Украины

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что позиция немецкого правительства по газопроводу "Северный поток-2" после выборов может измениться.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью Berliner-Zeitung.

"" Зеленые "четко дали понять, что они против" Северного потока - 2 ". Они не могут уступить эту позицию, не потеряв авторитета. Свободные демократы выступают за введение моратория на строительство "Северного потока - 2". Члены ХДС разделились относительно позиции по этому вопросу. Но противников становится все больше, и для нас "Северный поток - 2" еще не закончен ", - сказал Мельник.

"Вполне возможно, что после выборов произойдет переосмысление", - добавил он.

Дипломат отметил, что вопрос "Северного потока-2" также важный аспект в сфере политики безопасности.

"Трубопроводы в Украине создают положительную взаимозависимость между Россией, Украиной и Германией. Эта зависимость всегда имела стабилизирующий эффект. И ее потеря может значительно увеличить риск нового вмешательства России ", - заявил посол.

Ранее сопредседатель немецких "Зеленых" Роберт Габек отметил, что даже если российский газопровод "Северный поток-2" достроят, его нельзя запускать в работу до выяснения юридических вопросов, потому что проект явно противоречит Третьему энергетическому пакету ЕС.

Перед этим политик подчеркивал, что считает ПП2 ошибкой от начала и что "если Германия оппонирует России, то мы не можем вести себя так, как Россия". Габек также высказал мнение, что остановка "Северного потока-2" может усилить германскую дипломатию.

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Темы: ГерманияСеверный поток-2
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