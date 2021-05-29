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Економіка почала відновлюватися після коронакризи – Шмигаль

Субота, 29 травня 2021, 15:33
Економіка почала відновлюватися після коронакризи – Шмигаль

Прем'єр Денис Шмигаль заявляє, що українська економіка почала відновлюватися після коронакризи.

Джерело: Шмигаль у Facebook

Деталі: За словами прем'єра, за перші 4 місяці цього року уряд фіксує позитивні тренди, які свідчать про відновлення економіки.

Так, зростання промисловості у квітні, через ефект низької бази, прискорилося до 13% (проти квітня 2020 року). Водночас за перші 4 місяці цього року промисловість зросла на 1,5% (проти 4-х місяців 2020). Найшвидше зростання спостерігається в хімічній промисловості, а також у виробництві меблів. Машинобудування за 4 місяці зросло на 6,5%.

Також прем'єр заявив про покращення споживчих настроїв населення. За перші чотири місяці цього року роздрібна торгівля зросла на 14% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Він відзначив, що зростання споживання корелюється і з фактором зростання середніх зарплат в країні. Так, середня номінальна зарплата українців за квітень 2021 року була на 30% більшою за ту, яку вони отримали за квітень 2020 року. Якщо враховувати зростання цін (інфляцію), то зарплати за рік зросли на 20%.

Крім того, експорт української продукції за перші 4 місяці цього року зріс на майже 20%. В першому кварталі 2021 року основні ринки для наших товарів — це КНР (14,2% від всього експорту), Польща (7,6%), Туреччина (6,4%). За останній час відкрито 8 нових ринків, зокрема в країни Африки та Південної Америки. Відбувається постійна підтримка експортерів через нові державні продукти та формати.

Шмигаль також повідомив, що фінансові результати українських підприємств в І кварталі 2021 року одні з найкращих за останні 5 років. Фінансовий результат великих та середніх підприємств до оподаткування склав 166 млрд грн прибутку в порівнянні з 4,9 млрд грн збитку за аналогічний період минулого року. Частка збиткових підприємств скоротилася до 27,8% від загального числа наявних великих і середніх компаній (це найнижчий показник в І кварталі за останні 5 років).

"У 2021 році ми маємо закласти надійний фундамент, аби українська економіка зростала випереджаючими темпами в наступні роки", - зазначив прем'єр.

Українська правда

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Теми: Шмигаль економіка
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