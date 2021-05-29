Экономика начала восстанавливаться после коронакризиса – Шмыгаль

Премьер Денис Шмыгаль заявляет, что украинская экономика начала восстанавливаться после коронакризиса.

Источник: Шмыгаль в Facebook

Детали: По словам премьера, за первые 4 месяца этого года правительство фиксирует положительные тренды, которые свидетельствуют о восстановлении экономики.

Так, рост промышленности в апреле, из-за эффекта низкой базы, ускорился до 13% (против апреля 2020 года). В то же время за первые 4 месяца этого года промышленность выросла на 1,5% (против 4-х месяцев 2020). Самый быстрый рост наблюдается в химической промышленности, а также в производстве мебели. Машиностроение за 4 месяца выросло на 6,5%.

Также премьер заявил об улучшении потребительских настроений населения. За первые четыре месяца этого года розничная торговля выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Он отметил, что рост потребления коррелируется и с фактором роста средних зарплат в стране. Так, средняя номинальная зарплата украинцев за апрель 2021 была на 30% больше той, которую они получили за апрель 2020 года. Если учитывать рост цен (инфляцию), то зарплаты за год выросли на 20%.

Кроме того, экспорт украинской продукции за первые 4 месяца этого года вырос на почти 20%. В первом квартале 2021 основные рынки для наших товаров – это КНР (14,2% от всего экспорта), Польша (7,6%), Турция (6,4%). За последнее время открыто 8 новых рынков, в частности в страны Африки и Южной Америки. Происходит постоянная поддержка экспортеров через новые государственные продукты и форматы.

Шмыгаль также сообщил, что финансовые результаты украинских предприятий в I квартале 2021 одни из лучших за последние 5 лет. Финансовый результат крупных и средних предприятий до налогообложения составил 166 млрд грн прибыли по сравнению с 4,9 млрд грн убытка за аналогичный период прошлого года. Доля убыточных предприятий сократилась до 27,8% от общего числа имеющихся крупных и средних компаний (это самый низкий показатель в I квартале за последние 5 лет).

"В 2021 году мы должны заложить надежный фундамент, чтобы украинская экономика росла опережающими темпами в последующие годы", - отметил премьер.