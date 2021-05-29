Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Держдепі пропонують наступного року виділити Україні $255 млн допомоги

Субота, 29 травня 2021, 15:38
У Держдепі пропонують наступного року виділити Україні $255 млн допомоги

Державний департамент США в своєму бюджетному запиті на 2022 бюджетний рік передбачив 255 млн доларів допомоги Україні, щоб зміцнити здатність України протистояти російській агресії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

"Фінансування прискорить реформи з метою подолання корупції, підвищення прозорості та підзвітності, включаючи шляхом розширення ініціатив електронного урядування; сприятиме інституційним реформам і необхідному навчанню задля європейської інтеграції; покращить бізнес клімат та торгівельні можливості", - зокрема йдеться в обґрунтуванні, поданому Держдепом до Конгресу США.

У відомстві також наголосили на важливості підтримки аграрного сектору та реформ в сфері енергетики, підвищенні енергоефективності та реформуванні нафтогазової компанії в Україні.

Окремо в обґрунтуванні наголошується на важливості демократичних та економічних реформ, підтримки громадянського суспільства, судової реформи, покращення доступу до безсторонньої інформації та подолання сумнівів щодо вакцинацій.

Адміністрація президента США Джо Байдена направила до Конгресу 28 травня проєкт бюджету країни на 2022 фінансовий рік.

Перший після обрання Байденом президентом США проєкт бюджету передбачає збільшення державних витрат до 6 трильйонів доларів. Його частиною є великі інфраструктурні проєкти, про які раніше оголошував президент – "План підтримки американських родин" і "Американський план зайнятості". За рахунок великих державних інвестицій передбачається подолати наслідки пандемії COVID-19.

Оборонний бюджет обсягом 715 мільярдів доларів передбачає зміщення уваги зі старих систем озброєння на модернізацію ядерного арсеналу в інтересах стримування Китаю.  У цілому витрати на оборону зростуть на 1,7 відсотка порівняно з бюджетом на 2021 рік.

"Українська правда" у Threads

Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
США
Вони їм потрібні – Байден про надання Україні касетних боєприпасів
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
У Пентагоні пояснили, чому надають Україні касетні снаряди попри загрозу цивільним
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
Усі новини...
Реклама: