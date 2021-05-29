В Госдепе предлагают следующем году выделить Украине $255 млн помощи

Государственный департамент США в своем бюджетном запросе на 2022 бюджетный год предусмотрело 255 млн долларов помощи Украине, чтобы укрепить способность Украины противостоять российской агрессии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

"Финансирование ускорит реформы с целью преодоления коррупции, повышение прозрачности и подотчетности, включая путем расширения инициатив электронного управления; способствовать институциональным реформам и необходимом обучению для европейской интеграции; улучшит бизнес климат и торговые возможности ", - в частности говорится в обосновании, представленном Госдепом в Конгресс США.

В ведомстве также отметили важность поддержки аграрного сектора и реформ в сфере энергетики, повышении энергоэффективности и реформировании нефтегазовой компании в Украине.

Отдельно в обосновании подчеркивается важность демократических и экономических реформ, поддержки гражданского общества, судебной реформы, улучшение доступа к беспристрастной информации и преодоления сомнений в вакцинаций.

Администрация президента США Джо Байдена направила в Конгресс 28 мая проект бюджета страны на 2022 финансовый год.

Первый после избрания Байденом президентом США проект бюджета предусматривает увеличение государственных расходов 6 трлн долларов. Его частью является крупные инфраструктурные проекты, о которых ранее объявлял президент - "План поддержки американских семей" и "Американский план занятости". За счет крупных государственных инвестиций предполагается преодолеть последствия пандемии COVID-19.

Оборонный бюджет объемом 715 млрд долларов предусматривает смещение внимания со старых систем вооружения на модернизацию ядерного арсенала в интересах сдерживания Китая. В целом расходы на оборону вырастут на 1,7 процента по сравнению с бюджетом на 2021.