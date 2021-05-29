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Україна першою з держав-партнерів отримає оновлений пакет цілей партнерства з НАТО

Субота, 29 травня 2021, 16:18

Україна першою серед держав-партнерів отримає оновлений пакет цілей Партнерства з Альянсом до 2025 року.

Про це повідомляє "Європейська правда", з посиланням на управління преси та інформації Міноборони.

28 травня 2021 року відбулося засідання Комітету з партнерства та колективної безпеки НАТО у форматі процесу планування та оцінки сил з України. Засідання проводилося в комбінованому форматі - в залі засідань штаб-квартири НАТО і онлайн. У заході взяли участь делегації України та Альянсу.

Оновлений пакет Цілей партнерства для України містить завдання і заходи на період до 2025 року. У ньому також наведено сили і засоби, які Україна готує для участі у програмі "Партнерство заради миру", операціях та місіях Альянсу. Цілі партнерства підтримують інші завдання з реформування сектору оборони й безпеки, насамперед — проекти і заходи оборонної реформи.

Під час обговорення, в своїх коментарях, представники Болгарії, Великої Британії, Данії, Канади, Латвії, Литви, Польщі, Сполучених Штатів Америки та Франції одноголосно відмітили прогрес оборонної реформи в Україні, а також зусилля, які докладає військово-політичне керівництва держави для наближення до стандартів і принципів НАТО. Всі виступаючі висловили незаперечну підтримку суверенітету і територіальній цілісності України, та її євроатлантичним прагненням.

Учасники засідання обговорили проєкт Цілей партнерства та окремо наголосили на важливості побудови системи дієвого демократичного цивільного контролю, необхідності підпорядкування військових складових сектору оборони цивільному міністерству, подальшої трансформації системи управління Збройних Сил України, досягнення взаємосумісності з НАТО на стратегічному та оперативному рівнях, що є ключовими умовами вступу України до Альянсу.

Делегації України та Альянсу підтримали запропонований документ та домовились перейти до наступного етапу його узгодження — направлення на розгляд Північноатлантичної Ради.

Теми: НАТОУкраїна


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