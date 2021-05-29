Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украина первой из стран-партнеров получит обновленный пакет целей партнерства с НАТО

Суббота, 29 мая 2021, 16:18

Украина первой среди стран-партнеров получит обновленный пакет целей партнерства с Альянсом до 2025 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на управление прессы и информации Минобороны.

28 мая 2021 состоялось заседание Комитета по партнерству и коллективной безопасности НАТО в формате процесса планирования и оценки сил из Украины. Заседание проводилось в комбинированном формате - в зале заседаний штаб-квартиры НАТО и онлайн. В мероприятии приняли участие делегации Украины и Альянса.

Обновленный пакет Целей партнерства для Украины содержит задачи и мероприятия на период до 2025 года. В нем также приведены силы и средства, которые Украина готовит для участия в программе "Партнерство ради мира", операциях и миссиях Альянса. Цели партнерства поддерживают другие задачи по реформированию сектора обороны и безопасности, прежде всего - проекты и мероприятия оборонной реформы.

Во время обсуждения в своих комментариях, представители Болгарии, Великобритании, Дании, Канады, Латвии, Литвы, Польши, Соединенных Штатов Америки и Франции единогласно отметили прогресс оборонной реформы в Украине, а также усилия, которые прилагает военно-политическое руководства государства для приближения со стандартами и принципами НАТО. Все выступающие выразили неоспоримое поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и ее евроатлантическим устремлениям.

Участники заседания обсудили проект Целей партнерства и отдельно подчеркнули важность построения системы эффективного демократического гражданского контроля, необходимости подчинения военных составляющих сектора обороны гражданском министерству, дальнейшей трансформации системы управления Вооруженных Сил Украины, достижения совместимости с НАТО на стратегическом и оперативном уровнях, которые являются ключевыми условиями вступления Украины в Альянс.

Делегации Украины и Альянса поддержали предложенный документ и договорились перейти к следующему этапу его согласования - направление на рассмотрение Североатлантического совета.

Темы: НАТОУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

Встреча Лукашенко с Путиным: Беларусь получит полмиллиарда долларов от РФ

Американские военные во время учений по ошибке "захватили" мастерскую в Болгарии

В московском аэропорту отменили рейс в Крым из-за угрозы взрыва самолета

Ляшко анонсировал изменения индикаторов "зеленых" зон, говорит - это поможет ездить в ЕС

Разработка украинской вакцины от Covid: первые результаты обнародуют в сентябре

Украина первой из стран-партнеров получит обновленный пакет целей партнерства с НАТО

Все новости...
НАТО
Франция опирается планам по увеличению бюджета НАТО - СМИ
Кулеба не понимает, как можно не пригласить Украину на саммит НАТО
Североатлантический совет НАТО призвал Беларусь освободить Протасевича и Сапегу
Последние новости
20:51
В США испытания по противоракетной обороне закончились неудачей
20:13
Встреча Лукашенко с Путиным: Беларусь получит полмиллиарда долларов от РФ
19:36
Отмена авиасообщения с Беларусью: в аэропорту "Киев" надеются на компенсации
19:29
Американские военные во время учений по ошибке "захватили" мастерскую в Болгарии
19:20
В московском аэропорту отменили рейс в Крым из-за угрозы взрыва самолета
18:54
Гибридные войска РФ на Донбассе совершили 4 обстрела
18:14
Ляшко анонсировал изменения индикаторов "зеленых" зон, говорит - это поможет ездить в ЕС
17:43
Россия не впустила в страну работника посольства Литвы
17:34
Просьба Чауса о политическом убежище дошла до Конституционного суда Молдовы
17:21
Разработка украинской вакцины от Covid: первые результаты обнародуют в сентябре
Все новости...