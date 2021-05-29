Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина первой из стран-партнеров получит обновленный пакет целей партнерства с НАТО

Суббота, 29 мая 2021, 16:18
Украина первой из стран-партнеров получит обновленный пакет целей партнерства с НАТО

Украина первой среди стран-партнеров получит обновленный пакет целей партнерства с Альянсом до 2025 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на управление прессы и информации Минобороны.

28 мая 2021 состоялось заседание Комитета по партнерству и коллективной безопасности НАТО в формате процесса планирования и оценки сил из Украины. Заседание проводилось в комбинированном формате - в зале заседаний штаб-квартиры НАТО и онлайн. В мероприятии приняли участие делегации Украины и Альянса.

Обновленный пакет Целей партнерства для Украины содержит задачи и мероприятия на период до 2025 года. В нем также приведены силы и средства, которые Украина готовит для участия в программе "Партнерство ради мира", операциях и миссиях Альянса. Цели партнерства поддерживают другие задачи по реформированию сектора обороны и безопасности, прежде всего - проекты и мероприятия оборонной реформы.

Во время обсуждения в своих комментариях, представители Болгарии, Великобритании, Дании, Канады, Латвии, Литвы, Польши, Соединенных Штатов Америки и Франции единогласно отметили прогресс оборонной реформы в Украине, а также усилия, которые прилагает военно-политическое руководства государства для приближения со стандартами и принципами НАТО. Все выступающие выразили неоспоримое поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и ее евроатлантическим устремлениям.

Участники заседания обсудили проект Целей партнерства и отдельно подчеркнули важность построения системы эффективного демократического гражданского контроля, необходимости подчинения военных составляющих сектора обороны гражданском министерству, дальнейшей трансформации системы управления Вооруженных Сил Украины, достижения совместимости с НАТО на стратегическом и оперативном уровнях, которые являются ключевыми условиями вступления Украины в Альянс.

Делегации Украины и Альянса поддержали предложенный документ и договорились перейти к следующему этапу его согласования - направление на рассмотрение Североатлантического совета.

Темы: НАТОУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
НАТО
Украина будет в НАТО – Зеленский
СМИ узнали, зачем Зеленский написал гневное сообщение на пути к саммиту НАТО
Хакеры из России "слили" конфиденциальные данные о подготовке саммита НАТО
Последние новости
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
Все новости...
Реклама: