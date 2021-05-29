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Росія не впустила в країну працівника посольства Литви

Субота, 29 травня 2021, 17:43
Рімантас Вінграс

Росія не дозволила в’їзд викладачеві музики університету ім. Вітаутаса Великого, піаністу Рімантасу Вінграсу, якого призначили аташе з питань культури у посольстві Литви в Москві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Під час виконання рутинних формальностей, у відповідь на те, що Литва не видала візу, Росія відмовилася видати візу аташе з питань культури. Зараз у нас в Росії немає аташе з культури", - сказав заступник міністра закордонних справ Литви Мантас Адоменас.

У липні минулого року Мінкульт повідомив про те, що в конкурсі на посаду аташе в Росії переміг Вінграс.

"Переможець конкурсу може вступити на посаду, отримавши в установленому законом порядку посвідчення про благонадійність і схвалення МЗС", - було сказано в повідомленні Мінкульту.

Після проведення цих процедур в січні Росія інформувала Литву, що не видасть Вінграсу візу.

Вінграс повинен був змінити аташе з питань культури Інгу Відугіріте-Пакярене, термін повноважень якої закінчився.



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