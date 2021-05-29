Россия не впустила в страну работника посольства Литвы

Россия не разрешила въезд преподавателю музыки университета им. Витаутаса Великого, пианисту Римантасу Винграсу, которого назначили атташе по вопросам культуры в посольстве Литвы в Москве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"Во время выполнения рутинных формальностей, в ответ на то, что Литва не выдала визу, Россия отказалась выдать визу атташе по вопросам культуры. Сейчас у нас в России нет атташе по культуре", - сказал заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.

В июле прошлого года Минкульт сообщил о том, что в конкурсе на должность атташе в России победил Винграс.

"Победитель конкурса может вступить в должность, получив в установленном законом порядке удостоверения о благонадежности и одобрение МИД", - было сказано в сообщении Минкульта.

После проведения этих процедур в январе Россия информировала Литву, не выдаст Винграсу визу.

Винграс должен был изменить атташе по вопросам культуры Ингу Видугирите-Пакярене, срок полномочий которой истек.