У Москві скасували рейс до Криму через загрозу вибуху літака

Російські ЗМІ написали про те, що невідомий повідомив про загрозу вибуху борту, який повинен був у суботу вилетіти з Москви в окупований Сімферополь.

Джерело: ТАСС з посиланням на співрозмовника в екстрених службах РФ

Дослівно: "Невідомий надіслав анонімне повідомлення про загрозу вибуху на борту літака Москва-Сімферополь, що вилітає з Шереметьєво".

Деталі: У московський аеропорт направили кінологів. Джерело не уточнило, про який саме рейс йдеться, але, за даними ЗМІ, на вечір суботи були заплановані два рейси до Сімферополя, один з них на 18:25 відмінено, виліт другого призначений на 20:00.