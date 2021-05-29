В московском аэропорту отменили рейс в Крым из-за угрозы взрыва самолета
Суббота, 29 мая 2021, 19:20
Российские СМИ написали о том, что неизвестный сообщил об угрозе взрыва борта, который должен был в субботу вылететь из Москвы в оккупированный Симферополь.
Источник: ТАСС со ссылкой на собеседника в экстренных службах РФ
Дословно: "Неизвестный направил анонимное сообщение об угрозе взрыва на борту самолета Москва-Симферополь, вылетающего из Шереметьево".
Детали: В московский аэропорт направили кинологов. Источник не уточнил, о каком именно рейсе идет речь, но, по данным СМИ, на вечер субботы были запланированы два рейса в Симферополь, один из них на 18:25 отменен, вылет второго назначен на 20:00.