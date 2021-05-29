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В московском аэропорту отменили рейс в Крым из-за угрозы взрыва самолета

Суббота, 29 мая 2021, 19:20

Российские СМИ написали о том, что неизвестный сообщил об угрозе взрыва борта, который должен был в субботу вылететь из Москвы в оккупированный Симферополь.

Источник: ТАСС со ссылкой на собеседника в экстренных службах РФ

Дословно: "Неизвестный направил анонимное сообщение об угрозе взрыва на борту самолета Москва-Симферополь, вылетающего из Шереметьево".

Детали: В московский аэропорт направили кинологов. Источник не уточнил, о каком именно рейсе идет речь, но, по данным СМИ, на вечер субботы были запланированы два рейса в Симферополь, один из них на 18:25 отменен, вылет второго назначен на 20:00.

Темы: Крымавиаоккупация


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