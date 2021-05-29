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Американські військові під час навчань помилково "захопили" майстерню у Болгарії

Субота, 29 травня 2021, 19:29
Американські військові під час навчань помилково захопили майстерню у Болгарії

Міністерство оборони Болгарії почало розслідування інциденту, під час якого американські військові помилково вдерлися у виробничий цех в Пловдивському районі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на болгарську службу "Радіо Свобода".

11 травня 7 солдатів вторглися в майстерню в селі поблизу Пловдива і, за словами власників, спрямували зброю на робітників. Вторгнення було зафіксоване камерами відеоспостереження підприємства.

Потім солдати виявили помилку і залишили цех. Власники майстерні стверджують, що солдати були американцями, бо вони розмовляли англійською.

Цех знаходиться поруч із військовим аеродромом в Чешнегірово біля Пловдиву, де тоді проходили масштабні навчання.

Власники стверджують, що подали скаргу у військову поліцію, але відповіді досі не отримали. Міністерство оборони відповіло, що до вечора п'ятниці жодна структура не отримувала жодної скарги та що вони зможуть прокоментувати справу після завершення перевірки.

Посольство США в Болгарії опублікувало заяву, в якій стверджує, що інформація про інцидент надійшла до них в суботу, 29 травня.

"Ми розслідуємо, чи причетні до інциденту американські військові, і будемо повною мірою співпрацювати з розслідуванням", - сказали в посольстві.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАБолгарія
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