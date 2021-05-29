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Американские военные во время учений по ошибке "захватили" мастерскую в Болгарии

Суббота, 29 мая 2021, 19:29
Американские военные во время учений по ошибке захватили мастерскую в Болгарии

Министерство обороны Болгарии начало расследование инцидента, во время которого американские военные по ошибке ворвались в производственный цех в Пловдивском районе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на болгарский службу "Радио Свобода".

11 мая 7 солдат вторглись в мастерскую в деревне близ Пловдива и, по словам владельцев, направили оружие на рабочих. Вторжение было зафиксировано камерами видеонаблюдения предприятия.

Затем солдаты обнаружили ошибку и покинули цех. Владельцы мастерской утверждают, что солдаты были американцами, потому что они разговаривали на английском.

Цех находится рядом с военным аэродромом в Чешнегирово у Пловдиве, где тогда проходили масштабные учения.

Владельцы утверждают, что подали жалобу в военную полицию, но ответа до сих пор не получили. Министерство обороны ответило, что к вечеру пятницы ни одна структура не получала ни одной жалобы и что они смогут прокомментировать дело после завершения проверки.

Посольство США в Болгарии опубликовало заявление, в котором утверждает, что информация об инциденте поступила к ним в субботу, 29 мая.

"Мы расследуем, причастны ли к инциденту американские военные, и будем в полной мере сотрудничать с расследованием", - сказали в посольстве.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАБолгария
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