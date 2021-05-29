У США випробування з протиракетної оборони закінчилися невдачею

У суботу під час планових навчань військовий корабель США не зміг перехопити випробувальну ціль – балістичну ракету середньої дальності.

Джерело: Reuters з посиланням на Агентство з протиракетної оборони при Міністерстві оборони США

Дослівно: "Мета випробування полягала в тому, щоб продемонструвати здатність корабля Aegis виявляти, відстежувати, вражати і перехоплювати ціль - балістичну ракету середньої дальності".

Деталі: Під час випробувань кораблю Aegis перехопити навчальну ціль не вдалося. Де саме проходили випробування, не повідомляється.