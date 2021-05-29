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В США испытания по противоракетной обороне закончились неудачей

Суббота, 29 мая 2021, 20:51
Корабль Aegis

В субботу во время плановых учений военный корабль США не смог перехватить испытательную цель - баллистическую ракету средней дальности.

Источник: Reuters со ссылкой на Агентство по противоракетной обороне при Министерстве обороны США

Дословно: "Цель испытания заключалась в том, чтобы продемонстрировать способность корабля Aegis обнаруживать, отслеживать, поражать и перехватывать цель - баллистическую ракету средней дальности".

Детали: Во время испытаний кораблю Aegis перехватить учебную цель не удалось. Где именно проходили испытания не сообщается.

Темы: СШАоружие


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