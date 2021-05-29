Іспанія відкриває свої порти для круїзних лайнерів

Іспанія дозволить круїзним суднам причалювати до її портів з 7 червня, сподіваючись врятувати потерпаючий від наслідків пандемії туристичний сектор країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Морські органи Іспанії схвалили дозвіл на прийом круїзних лайнерів через падіння рівня захворюваності на COVID-19 та збільшення кількості щеплень.

Іспанія заборонила круїзним суднам причалювати до своїх портів у червні 2020 року. З круїзними лайнерами по всьому світу було пов’язано низку гучних історій з поширенням коронавірусу.

"Судноплавні компанії повинні будуть виконувати заходи, встановлені міністерством охорони здоров'я ... для гарантування повної безпеки як для пасажирів круїзів, так і для міст, де вони висаджуються", - заявило в суботу міністерство транспорту.

До пандемії Іспанія була другим за популярністю місцем для міжнародних круїзів у Європі.

Іспанія, яка також була другою за відвідуваністю країною у світі до пандемії, була однією з найбільш постраждалих країн Європи, зафіксувавши понад 79 000 смертей від коронавірусу та 3,7 мільйона випадків. Зарубіжний туризм минулого року впав на 80%.

Але внаслідок падіння рівня заражень, прогресування вакцинації та більшості регіонів, які можуть скасувати комендантську годину, Іспанія прагне відновити свою життєво важливу туристичну галузь цього літа.

Минулого тижня прем'єр-міністр Педро Санчес оголосив, що Іспанія дозволить людям з будь-якої точки світу в'їжджати в країну з 7 червня за умови вакцинації.