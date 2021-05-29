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Испания открывает свои порты для круизных лайнеров

Суббота, 29 мая 2021, 21:06
Испания открывает свои порты для круизных лайнеров
Круизный порт Барселоны, фото: Marcel Sala

Испания позволит круизным судам причаливать к ее портам с 7 июня в надежде спасти страдающий от последствий пандемии туристический сектор страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Морские органы Испании одобрили разрешение на прием круизных лайнеров из-за падения уровня заболеваемости COVID-19 и увеличения количества прививок.

Испания запретила круизным судам причаливать к своим портам в июне 2020 года. С круизными лайнерами по всему миру был связан ряд громких историй с распространением коронавируса.

"Судоходные компании должны будут выполнять меры, установленные министерством здравоохранения ... для обеспечения полной безопасности как для пассажиров круизов, так и для городов, где они высаживаются", - заявило в субботу министерство транспорта.

До пандемии Испания была вторым по популярности местом для международных круизов в Европе.

Испания, которая также была второй по посещаемости страной в мире до пандемии, была одной из наиболее пострадавших стран Европы, зафиксировав более 79 000 смертей от коронавируса и 3,7 миллиона случаев. Зарубежный туризм в прошлом году упал на 80%.

Но в результате падения уровня заражений, прогрессирования вакцинации и большинства регионов, которые могут отменить комендантский час, Испания стремится восстановить свою жизненно важную туристическую отрасль этим летом.

На прошлой неделе премьер-министр Педро Санчес объявил, что Испания позволит людям из любой точки мира въезжать в страну с 7 июня при условии вакцинации.

"Украинская правда" в Threads

Темы: туризмИспаниякарантин
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