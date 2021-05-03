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Асад оголосив у Сирії загальну амністію

Понеділок, 3 травня 2021, 10:29

Президент Сирії Башар Асад видав указ про загальну амністію за злочини, вчинені до 2 травня цього року.

Джерело: сирійське агентство SANA

Дослівно: "Амністія повністю звільняє від покарання за проступки, правопорушення, ухилення від військової служби як усередині країни, так і за її межами та інші злочини".

Довідка: 26 травня у Сирії повинні відбутися вибори президента.

Передісторія:

  • У 2011 році почалися масові протести проти режиму Башара Асада, які переросли у війну з опозицією.
  • Президент Асад за підтримки Росії та Ірану відновив контроль майже над усією територією Сирії. 
  • Гуманітарні організації, журналісти і ООН неодноразово звинувачували сирійську владу в застосуванні хімзброї проти цивільного населення і опозиції.
  • У липні 2020 року коаліція партії Башара Асада із союзниками очікувано перемогла на парламентських виборах на підконтрольній режиму Асада території Сирії, опозиція такі результати не визнала.  
  • В листопаді 2020 року США оголосили про введення санкцій проти 19 фізичних та юридичних осіб, серед яких - депутати парламенту Сирії і спонсори режиму Башара Асада. Євросоюз включив до санкційного списку вісім новопризначених міністрів уряду Асада. 

Теми: Сирія


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