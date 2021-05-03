Асад оголосив у Сирії загальну амністію

Президент Сирії Башар Асад видав указ про загальну амністію за злочини, вчинені до 2 травня цього року.

Джерело: сирійське агентство SANA

Дослівно: "Амністія повністю звільняє від покарання за проступки, правопорушення, ухилення від військової служби як усередині країни, так і за її межами та інші злочини".

Довідка: 26 травня у Сирії повинні відбутися вибори президента.

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