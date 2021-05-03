Асад оголосив у Сирії загальну амністію
Понеділок, 3 травня 2021, 10:29
Президент Сирії Башар Асад видав указ про загальну амністію за злочини, вчинені до 2 травня цього року.
Джерело: сирійське агентство SANA
Дослівно: "Амністія повністю звільняє від покарання за проступки, правопорушення, ухилення від військової служби як усередині країни, так і за її межами та інші злочини".
Довідка: 26 травня у Сирії повинні відбутися вибори президента.
Передісторія:
- У 2011 році почалися масові протести проти режиму Башара Асада, які переросли у війну з опозицією.
- Президент Асад за підтримки Росії та Ірану відновив контроль майже над усією територією Сирії.
- Гуманітарні організації, журналісти і ООН неодноразово звинувачували сирійську владу в застосуванні хімзброї проти цивільного населення і опозиції.
- У липні 2020 року коаліція партії Башара Асада із союзниками очікувано перемогла на парламентських виборах на підконтрольній режиму Асада території Сирії, опозиція такі результати не визнала.
- В листопаді 2020 року США оголосили про введення санкцій проти 19 фізичних та юридичних осіб, серед яких - депутати парламенту Сирії і спонсори режиму Башара Асада. Євросоюз включив до санкційного списку вісім новопризначених міністрів уряду Асада.