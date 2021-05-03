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США закликали до правосуддя щодо Шеремета, Гонгадзе і Комарова

Понеділок, 3 травня 2021, 15:19
США закликали до правосуддя щодо Шеремета, Гонгадзе і Комарова

Сполучені Штати закликають до здійснення правосуддя щодо загиблих в Україні журналістів Павла Шеремета, Георгія Гонгадзе, Вадима Комарова та інших.

Джерело: прес-аташе посольства США в Україні Деніел Лангенкемп у зверненні з нагоди Всесвітнього дня свободи преси

Пряма мова: "Сьогодні, у Всесвітній день свободи преси, Сполучені Штати засуджують погрози, переслідування і насильство стосовно журналістів та працівників засобів масової інформації.

Ми закликаємо до здійснення правосуддя щодо журналістів, таких як Павло Шеремет, Георгій Гонгадзе, Вадим Комаров та інших. Сьогодні ми вшановуємо їх і принцип свободи преси".

Передісторія:

  • Засновник "Української правди" Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області знайшли обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту. У 2009 році на Київщині знайшли рештки черепа нібито Гонгадзе. Поховали Гонгадзе 22 березня 2016 року в Києві.
  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 20 червня 2019 року помер черкаський журналіст Вадим Комаров, який перебував у комі після побиття 4 травня.

Українська правда

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Теми: СШАЗМІсправа ГонгадзеСправа Шеремета
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