США закликали до правосуддя щодо Шеремета, Гонгадзе і Комарова

Сполучені Штати закликають до здійснення правосуддя щодо загиблих в Україні журналістів Павла Шеремета, Георгія Гонгадзе, Вадима Комарова та інших.

Джерело: прес-аташе посольства США в Україні Деніел Лангенкемп у зверненні з нагоди Всесвітнього дня свободи преси

Пряма мова: "Сьогодні, у Всесвітній день свободи преси, Сполучені Штати засуджують погрози, переслідування і насильство стосовно журналістів та працівників засобів масової інформації.

Ми закликаємо до здійснення правосуддя щодо журналістів, таких як Павло Шеремет, Георгій Гонгадзе, Вадим Комаров та інших. Сьогодні ми вшановуємо їх і принцип свободи преси".

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