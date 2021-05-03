Водосховище, що живить південно-східний Крим, різко міліє

У Білогірському водосховищі почав істотно знижуватися рівень води після того, як окупанти відновили спуск води з цього об'єкта на потреби південно-східного Криму.

Джерело: Крим.Реалії

Деталі: Білогірське водосховище почало міліти ще влітку 2020 року, коли ріка Біюк-Карасу, яка в нього впадає, перетворилася у струмок. Завдяки зимовим та весняним опадам рівень води дещо підвищився, але ненадовго.

Загалом об'єм води в кримських водоймищах зараз значно менший, ніж спостерігався станом на 1 травня 2020 року.

Активіст громадського руху "Вільний Крим" із Білогірського району Решад Меметов розповів журналістам, що відбувається на важливому кримському водному об'єкті - Білогірському водосховищі. За його словами, зараз рівень води вже опустився значно нижче смуги прибою. Це сталося протягом останніх двох тижнів.

Пряма мова Меметова: "Води з Білогірського водосховища спускають більше, ніж туди надходить, відповідно рівень води в ньому став помітно падати. І це тільки початок. Влітку цей процес відбуватиметься набагато швидше, а це означає, запаси корисного об'єму води можуть вичерпатися ще швидше, ніж торік".

Дослівно кримський Гідрометцентр: "До початку травня загальний сумарний об'єм води у водосховищах, розташованих в руслах річок, склав 85,801 млн кубічних метрів, що на 24,411 млн кубічних метрів більше, ніж місяць тому, але на 8,979 млн кубічних метрів менше, ніж станом на 1 травня 2020 року".

Білогірське водосховище Крим Реалії

Важливо: Україна неодноразово заявляла, що постачання води до захопленого Росією Криму Північно-Кримським каналом можливе тільки після деокупації півострова.

Карта водосховищ Криму станом на березень 2021 року:

Нагадаємо:

На початку березня у Гідрометцентрі окупованого Криму заявили про поповнення водосховищ, що знаходяться в руслах річок. Серед них були названі Білогорське , Чорноріченське, Сімферопольське, Щасливенське і Партизанське. Проте води, що прибула, виявилося недостатньо для потреб півострова, тому прісну воду у вододефіцітних регіонах кримчани так ы отримуватимуть за погодинним графіком.

, Чорноріченське, Сімферопольське, Щасливенське і Партизанське. Проте води, що прибула, виявилося недостатньо для потреб півострова, тому прісну воду у вододефіцітних регіонах кримчани так ы отримуватимуть за погодинним графіком. В окупованому Росією Криму з 2014 року поступово міліють водосховища, що живлять великі міста, а також висихають річки. Як наслідок - кримчани відчувають все більший дефіцит прісної води.

Окупаційна влада Криму визнала, що Ялті та Алушті в курортний сезон-2021 не вистачить води.

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