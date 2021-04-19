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Ялті та Алушті не вистачить води на курортний сезон – окупанти

Понеділок, 19 квітня 2021, 13:27
Ялті та Алушті не вистачить води на курортний сезон – окупанти

Ялті та Алушті на південному березі окупованого Росією Криму в майбутній курортний сезон не вистачить води, і її подачі за графіком не уникнути.

Джерело: "РИА Новости" з посиланням псевдовладу міст

Деталі: Повідомляється, що вода буде в дефіциті "навіть при найбільш оптимістичному сценарії".

Окупаційна влада Алушти вже з наступного тижня через посуху вирішила вдвічі скоротити подачу води для місцевих жителів - з 10 до 5 годин на добу.

Чому це важливо: У захопленому Росією Криму стрімко міліють водосховища, що живлять населені пункти.  Станом на початок березня близько десятка важливих водних об'єктів або обміліли, або повністю виснажились.

Передісторія: Окупанти в зв'язку з гострим дефіцитом прісної води в Криму хочуть побудувати тунельний магістральний водовід в Ялту від Щасливенського водосховища, одного з небагатьох, в якому ще збереглися помірні запаси води.

Окупанти визнали, що під час курортного сезону у 2021 році Ялті "не уникнути обмежень" у водопостачанні. Це зумовлено станом водоймищ ялтинського регіону і недостатністю прісної води з альтернативних джерел.

До "мертвого обсягу" наближаються кримські водні джерела Білогірського району - Балановське і Тайганське водосховища.  Також без стабільного джерела водопостачання залишився і Севастополь. Там з минулого року стрімко міліє Чорноріченське водосховище.

Знати більше: Що відбувається з окупованим Кримом без дніпровської води. 13 фактів

"Українська правда" в Threads

Теми: Кримводакризаокупація
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