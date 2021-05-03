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Кулеба про військову загрозу від РФ: Іноді силу можна зупинити тільки силою

Понеділок, 3 травня 2021, 19:23

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба бачить велику загрозу в тому, що Росія перекинула кораблі з Каспійського моря в Азовське.

Джерело: Кулеба в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Є велика зараз загроза в Азовському морі. Вона є безпрецедентно великою. Перекидання кораблів з Каспійського моря в Азов – це і суттєва безпекова загроза, і в принципі крок до взяття цього морського простору під контроль. Тому всі інструменти, які в нас є (і двосторонні, і на міжнародних майданчиках), задіяні. Але, знову ж таки, це юридичні і політичні інструменти. На жаль, життя показує, що іноді силу можна зупинити тільки силою. І тому ми також працюємо, допомагаємо Міноборони в зміцнені ВМС України".

Передісторія: На початку квітня стало відомо, що Росія перекидає десантні й артилерійські катери Каспійської флотилії через Азов у Чорне море під приводом навчань.

Ще з березня ситуація на сході України загострилася, а Росія почала накопичувати війська поблизу кордонів України та в її окупованих частинах.

22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що доручив командуючим з 23 квітня починати відведення військ, які скупчилися біля кордонів з Україною і в окупованому Криму.

Проте в Міноборони США наголосили, що поки зарано радыти заявам Москви про початок відведення російських військ від кордонів з Україною.

Теми: РосіяКулеба Дмитровійна


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