Росія оголосила початок відведення військ від України

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив командуючим з 23 квітня починати відведення військ, які скупчилися біля кордонів з Україною і в окупованому Криму.

Джерело: РБК, "РИА Новости", ТАСС

Деталі: Повідомляється, що Шойгу дав доручення Генштабу і командувачам з п'ятниці, 23 квітня, почати повернення військ Південного і Західного військових округів в пункти постійної дислокації, оскільки навчання завершуються.

Міністр оборони заявив, що всі поставлені цілі навчань досягнуті.

Пряма мова: "Вважаю, що цілі раптової перевірки досягнуті повністю. Війська продемонстрували здатність забезпечити надійну оборону країни. У зв'язку з цим мною прийнято рішення завершити перевірочні заходи у Південному та Західному військових округах".

Предісторія: Останні тижні Росія стягує свої війська до українського кордону, називаючи це "плановими навчаннями". Водночас, у Білому домі кажуть, що із 2014 року – це найбільша військова присутність російської армії біля українського кордону.

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