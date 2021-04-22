Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Росія оголосила початок відведення військ від України

Четвер, 22 квітня 2021, 14:34
Фото: Донат Сорокін/ТАСС

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив командуючим з 23 квітня починати відведення військ, які скупчилися біля кордонів з Україною і в окупованому Криму.

Джерело: РБК, "РИА Новости", ТАСС

Деталі: Повідомляється, що Шойгу дав доручення Генштабу і командувачам з п'ятниці, 23 квітня, почати повернення військ Південного і Західного військових округів в пункти постійної дислокації, оскільки навчання завершуються.

Міністр оборони заявив, що всі поставлені цілі навчань досягнуті.

Пряма мова: "Вважаю, що цілі раптової перевірки досягнуті повністю. Війська продемонстрували здатність забезпечити надійну оборону країни. У зв'язку з цим мною прийнято рішення завершити перевірочні заходи у Південному та Західному військових округах".

Предісторія: Останні тижні Росія стягує свої війська до українського кордону, називаючи це "плановими навчаннями". Водночас, у Білому домі кажуть, що із 2014 року – це найбільша військова присутність російської армії біля українського кордону. 

Президент Володимир Зеленський вважає, що загостренням напруги на Сході України Росія проводить тест Заходу і намагається його залякати.

США заявили, що підтримають України летальною зброєю.

Теми: РосіяарміякордонУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росія оголосила початок відведення військ від України

фотоНАБУ оголосило в розшук Гладковського-молодшого

Пєсков: Путін сам відповість на пропозицію Зеленського

На Донбасі загинув боєць ООС

Росія почала великі військові навчання в Криму, приїхав міністр оборони

Білий дім про випади Путіна: У нас товста шкіра

Усі новини...
Росія
Росія заборонила в'їзд для 122 іноземців через участь у протестах
ПАРЄ підтримала резолюцію із закликом негайно звільнити Навального
У НАТО підтримали дії Чехії, не згадавши про покарання Росії
Останні новини
15:13
У ПАРЄ відмовилися від заклику до Росії розслідувати отруєння Навального
15:07
Україна вводить спецмито на імпорт автобусів і вантажівок з Білорусі
14:54
Силовики викрили голову правління банку у фальсифікації звітів для НБУ
14:45
Кабмін просять продовжити термін дії спецзобов'язань для виробників тепла
14:34
Росія оголосила початок відведення військ від України
14:34
Партія вакцини AstraZeneca, яка мала бути в Україні 22 квітня, прибуде пізніше
14:31
Попит населення на кредити зростає третій квартал поспіль – опитування НБУ
14:30
фотоНАБУ оголосило в розшук Гладковського-молодшого
14:13
Пєсков: Путін сам відповість на пропозицію Зеленського
14:11
фотоСуд Амстердама поновив слухання у справі "скіфського золота"
Усі новини...