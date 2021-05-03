Вийшла англомовна версія документального фільму про вбивство Гонгадзе

До Всесвітнього дня свободи преси вийшла англомовна версія документального фільму "Вбивство Гонгадзе: 20 років у пошуках правди".

Джерело: журналістка Наталія Гуменюк

Деталі: Україномовна прем'єра документального фільму відбулася у вересні 2020 року. Фільм знятий українською громадською організацією "Лабораторія журналістики суспільного інтересу".

Тепер фільм, що розповідає історію вбивства політичного журналіста та співзасновника одного з перших і найвпливовіших інтернет-видань країни "Українська правда" можна подивитися англійською.

Переклад фільму здійснили за фінансової підтримки кампанії Європейського Союзу "Рухаємось вперед разом".

Хоча виконавці вбивства засуджені, але за два десятки років офіційне слідство так і не встановило замовника – і у колег Гії Гонгадзе залишаються запитання.

У фільмі Максима Камєнева, Наталі Гуменюк та Анни Цигими їх ставлять і відповідають на них відомі журналісти, які займалися справою Гонгадзе, а також близькі й друзі Георгія.

У стрічці про справу Гонгадзе говорять Олена Притула, Євген Глібовицький, Лаврентій Малазонія, Олег Єльцов, Юлія Мостова, Сергій Рахманін, Мустафа Найєм, Сергій Лещенко, Олексій Степура, Валерій Калниш, Севгіль Мусаєва, Коба Аланія, Мирослава Гонгадзе.

Пряма мова співавтора та продюсера документального фільму Наталії Гуменюк: "Нерозкриті злочини проти журналістів та порожнеча і безкарність, які вони залишають у публічній сфері, призводять до розбитої системи правосуддя, де неможливо добитися справедливості. Цей фільм - для всіх, хто хоче зрозуміти, чому Україна є такою, яка вона є зараз, але він також універсальний, оскільки пояснює, чому журналістика важлива.

Проте в цей день я не хочу бути песимісткою. Поки система правосуддя продовжувала давати збій, саме українські журналісти висвітили цю справу і зробили неможливим її приховування. Тож хоча це трагедія, це також історія про стійкість та про те, чому уроки минулого мають значення".

Довідково: Стрічка створена за підтримки кампанії Європейського Союзу "Рухаємось вперед разом", CFI, Посольства Королівства Нідерландів в Україні, USAID, Інтерньюз та Посольства США в Україні.

Нагадаємо: Сполучені Штати закликають до здійснення правосуддя щодо загиблих в Україні журналістів Павла Шеремета, Георгія Гонгадзе, Вадима Комарова та інших.

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