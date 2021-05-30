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У Маямі сталася стрілянина, семеро поранених

Неділя, 30 травня 2021, 01:04
ALEXIA FODERE FOR THE MIAMI HERALD

Одна людина загинула і шестеро отримали поранення після стрілянини в американському Маямі в штаті Флорида.

Джерело: CNN з посиланням на прессекретаря департаменту поліції Маямі Кіару Дельву

Деталі: Офіцери, які відповіли на попередження системи виявлення вогнепальної зброї в Вінвуді незадовго до півночі у п'ятницю, виявили кілька осіб з вогнепальними пораненнями.

Одна поранена людина згодом померла, а шестеро одужують. Зазначається, що деякі постраждалі від стрільби прибули до лікарні самостійно.

CNN зазначає, що поліція не опублікувала ніякої інформації ні про можливе підозрюваному, ні про арешти.

Нагадаємо: Президент США Джо Байден назвав епідемією насильство із застосуванням зброї в країні і анонсував низку обмежень щодо вільного обігу зброї.

Теми: США


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