Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Майами произошла стрельба, семеро раненых

Воскресенье, 30 мая 2021, 01:04
ALEXIA FODERE FOR THE MIAMI HERALD

Один человек погиб и шестеро получили ранения после стрельбы в американском Майами в штате Флорида.

Источник: CNN со ссылкой на прес-секретаря департамента полиции Майами Киару Делву

Детали: Офицеры, откликнувшиеся на предупреждение системы обнаружения огнестрельного оружия в Уинвуд незадолго до полуночи в пятницу, обнаружили несколько человек с огнестрельными ранениями.

Один ранен человек впоследствии умер, а шестеро выздоравливают. Отмечается, что некоторые пострадавшие от стрельбы прибыли в больницу самостоятельно.

CNN отмечает, что полиция не опубликовала никакой информации ни о возможном подозреваемом, ни об арестах.

Напомним: Президент США Джо Байден назвал эпидемией насилие с применением оружия в стране и анонсировал ряд ограничений относительно свободного оборота оружия.

Темы: США


powered by lun.ua
Главное сегодня

На Шри-Ланке говорят о самом сильном загрязнении пляжей — из-за пластика с горящего судна

Зинченко с "Манчестер Сити" проиграл финал Лиги Чемпионов

Стало известно, почему в Киеве в эти выходные против Covid вакцинируют всех желающих

видеоЛукашенко на переговоры с Путиным привез своего сына

В США испытания по противоракетной обороне закончились неудачей

Встреча Лукашенко с Путиным: Беларусь получит полмиллиарда долларов от РФ

Все новости...
США
В США испытания по противоракетной обороне закончились неудачей
Американские военные во время учений по ошибке "захватили" мастерскую в Болгарии
В Госдепе предлагают следующем году выделить Украине $255 млн помощи
Последние новости
05:35
Техас признал Голодомор геноцидом
04:50
Часть китайского города закрыли на карантин — 20 COVID-случаев
03:57
На Шри-Ланке говорят о самом сильном загрязнении пляжей — из-за пластика с горящего судна
03:10
Более 300 человек пострадали при стрельбе во время празднования "победы" Асада в Сирии
02:08
Во Вьетнаме обнаружили гибрид "индийского" и "британского" вариантов COVID-19
01:04
В Майами произошла стрельба, семеро раненых
00:28
ВИДЕОДесятки тысяч бразильцев вышли на протесты — требуют импичмента Болсонару
23:57
Зинченко с "Манчестер Сити" проиграл финал Лиги Чемпионов
23:41
Глава "Белавиа" назвал запрет на полеты "фашистским извращением"
22:58
Выборы в Госдуму РФ: избирательных участков в ОРДЛО не будет
Все новости...