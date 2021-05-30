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В Майами произошла стрельба, семеро раненых

Воскресенье, 30 мая 2021, 01:04
В Майами произошла стрельба, семеро раненых
ALEXIA FODERE FOR THE MIAMI HERALD

Один человек погиб и шестеро получили ранения после стрельбы в американском Майами в штате Флорида.

Источник: CNN со ссылкой на прес-секретаря департамента полиции Майами Киару Делву

Детали: Офицеры, откликнувшиеся на предупреждение системы обнаружения огнестрельного оружия в Уинвуд незадолго до полуночи в пятницу, обнаружили несколько человек с огнестрельными ранениями.

Один ранен человек впоследствии умер, а шестеро выздоравливают. Отмечается, что некоторые пострадавшие от стрельбы прибыли в больницу самостоятельно.

CNN отмечает, что полиция не опубликовала никакой информации ни о возможном подозреваемом, ни об арестах.

Напомним: Президент США Джо Байден назвал эпидемией насилие с применением оружия в стране и анонсировал ряд ограничений относительно свободного оборота оружия.

"Украинская правда" в Threads

Темы: США
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