В Майами произошла стрельба, семеро раненых

Один человек погиб и шестеро получили ранения после стрельбы в американском Майами в штате Флорида.

Источник: CNN со ссылкой на прес-секретаря департамента полиции Майами Киару Делву

Детали: Офицеры, откликнувшиеся на предупреждение системы обнаружения огнестрельного оружия в Уинвуд незадолго до полуночи в пятницу, обнаружили несколько человек с огнестрельными ранениями.

Один ранен человек впоследствии умер, а шестеро выздоравливают. Отмечается, что некоторые пострадавшие от стрельбы прибыли в больницу самостоятельно.

CNN отмечает, что полиция не опубликовала никакой информации ни о возможном подозреваемом, ни об арестах.

Напомним: Президент США Джо Байден назвал эпидемией насилие с применением оружия в стране и анонсировал ряд ограничений относительно свободного оборота оружия.