У В’єтнамі виявили гібрид “індійського” та “британського” варіантів COVID-19

У В’єтнамі виявили новий варіант COVID-19, що є комбінацією характеристик варіантів COVID-19, вперше виявлених в Індії і Великобританії.

Джерело: Reuters з посиланням на міністра охорони здоров'я В’єтнаму Нгуен Тхань Лонга, технічного керівника ВООЗ щодо COVID-19 Марію Ван Керховен

Деталі: Лонг сказав, що В'єтнам скоро опублікує дані про геном недавно ідентифікованого варіанту, який, за його словами, був більш заразний, ніж раніше відомі типи. Раніше в країні Південно-Східної Азії виявили сім варіантів вірусу: B.1.222, B.1.619, D614G, B.1.1.7 - відомий як "британський" варіант для Великобританії, B.1.351, A.23.1 і B.1.617.2 - "індійський варіант".

Технічний керівник ВООЗ щодо COVID-19 Марія Ван Керховен заявила, що нині в організації не провели оцінки варіанту зареєстрованого у В'єтнамі. У ВООЗ очікують більше інформації найближчим часом.

За її словами, згідно з поточним розумінням ВООЗ, у В'єтнамі був виявлений варіант B.1.617.2, більш відомий як індійський варіант – можливо, з додатковою мутацією.

Нагадаємо: ВООЗ визначила чотири варіанти SARS-CoV-2, що викликають глобальну стурбованість. До них належать варіанти, які вперше з'явилися в Індії, Великобританії, Південній Африці та Бразилії.