Во Вьетнаме обнаружили гибрид "индийского" и "британского" вариантов COVID-19

Во Вьетнаме обнаружили новый вариант COVID-19, который является комбинацией характеристик вариантов COVID-19, впервые выявленных в Индии и Великобритании.

Источник: Reuters со ссылкой на министра здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонга, технического руководителя ВОЗ по COVID-19 Марию Ван Керховен

Детали: Лонг сказал, что Вьетнам скоро опубликует данные о геноме недавно идентифицированного варианта, который, по его словам, был более заразен, чем ранее известные типы. Ранее в стране Юго-Восточной Азии обнаружили семь вариантов вируса: B.1.222, B.1.619, D614G, B.1.1.7 - известный как "британский" вариант для Великобритании, B.1.351, A.23.1 и B.1.617.2 - "индийский вариант".

Технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария Ван Керховен заявила, что сейчас в организации не провели оценки варианта, зарегистрированного во Вьетнаме. В ВОЗ ожидают больше информации в ближайшее время.

По ее словам, согласно текущему пониманию ВОЗ, во Вьетнаме был обнаружен вариант B.1.617.2, более известный как индийский вариант - возможно, с дополнительной мутацией.

Напомним: ВОЗ определила четыре варианта SARS-CoV-2, вызывающих глобальную озабоченность. К ним относятся варианты, которые впервые появились в Индии, Великобритании, Южной Африке и Бразилии.