Понад 300 людей постраждали у стрілянині під час святкування “перемоги” Асада в Сирії
Щонайменше 317 людей постраждали внаслідок стрільби прихильниками режиму під час святкування "перемоги" Башара Асада по всій території Сирії.
Джерело: Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини SOHR, цитує "Укрінформ"
Дослівно: "Сотні людей отримали різні тілесні ушкодження внаслідок невибіркової та інтенсивної стрільби, яку влаштували лояльні режиму Асада особи, по всій території Сирії під час святкування "перемоги" Асада у "фарсі", який називають президентськими виборами".
Деталі: Деякі з постраждалих перебувають у важкому стані. Серед поранених є діти.
Зазначається, що постраждалих може бути більше.
Що передувало: 28 травня Башара Асада вчетверте обрали президентом Сирії на виборах, яких не визнає Захід. Він переміг з результатом 95,1%. Двоє його конкурентів, Абдулла Шаллум та Махмуд Мараї, набрали 1,5% та 3,3% голосів відповідно.
Передісторія:
- У 2011 році почалися масові протести проти режиму Башара Асада, які переросли у війну з опозицією.
- Асад за підтримки Росії та Ірану відновив контроль майже над усією територією Сирії. Гуманітарні організації, журналісти і ООН неодноразово звинувачували сирійську владу в застосуванні хімзброї проти цивільного населення і опозиції.