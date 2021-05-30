Понад 300 людей постраждали у стрілянині під час святкування “перемоги” Асада в Сирії

Щонайменше 317 людей постраждали внаслідок стрільби прихильниками режиму під час святкування "перемоги" Башара Асада по всій території Сирії.

Джерело: Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини SOHR, цитує "Укрінформ"

Дослівно: "Сотні людей отримали різні тілесні ушкодження внаслідок невибіркової та інтенсивної стрільби, яку влаштували лояльні режиму Асада особи, по всій території Сирії під час святкування "перемоги" Асада у "фарсі", який називають президентськими виборами".

Деталі: Деякі з постраждалих перебувають у важкому стані. Серед поранених є діти.

Зазначається, що постраждалих може бути більше.

Що передувало: 28 травня Башара Асада вчетверте обрали президентом Сирії на виборах, яких не визнає Захід. Він переміг з результатом 95,1%. Двоє його конкурентів, Абдулла Шаллум та Махмуд Мараї, набрали 1,5% та 3,3% голосів відповідно.

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