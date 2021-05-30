Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Более 300 человек пострадали при стрельбе во время празднования "победы" Асада в Сирии

Воскресенье, 30 мая 2021, 03:10
Более 300 человек пострадали при стрельбе во время празднования победы Асада в Сирии
syriahr.com

По меньшей мере 317 человек пострадали в результате стрельбы сторонниками режима во время празднования "победы" Башара Асада по всей территории Сирии.

Источник: Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека SOHR, цитирует "Укринформ"

Дословно: "Сотни людей получили различные телесные повреждения в результате неизбирательной и интенсивной стрельбы, устроенной лояльными режиму Асада лицами, по всей территории Сирии во время празднования "победы" Асада в "фарсе", который называют президентскими выборами".

Детали: Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Среди раненых есть дети.

Отмечается, что пострадавших может быть больше.

Что предшествовало: 28 мая Башар Асад был в четвертый раз избран президентом Сирии на выборах, которые не признает Запад. Он победил с результатом 95,1%. Двое его конкурентов, Абдулла Шаллум и Махмуд Мараи, набрали 1,5% и 3,3% голосов соответственно.

Предыстория:

  • В 2011 году начались массовые протесты против режима Башара Асада, которые переросли в войну с оппозицией.
  • Асад при поддержке России и Ирана восстановил контроль почти над всей территорией Сирии. Гуманитарные организации, журналисты и ООН неоднократно обвиняли сирийские власти в применении химоружия против гражданского населения и оппозиции.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Сирия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Сирия
Рада прекратила действие соглашения об экономическом сотрудничестве с Сирией
Турецкая разведка ликвидировала лидера ИГИЛ в Сирии – Эрдоган
Украина планировала атаки на российские войска в Сирии – СМИ
Последние новости
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
Все новости...
Реклама: