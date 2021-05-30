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Более 300 человек пострадали при стрельбе во время празднования "победы" Асада в Сирии

Воскресенье, 30 мая 2021, 03:10
syriahr.com

По меньшей мере 317 человек пострадали в результате стрельбы сторонниками режима во время празднования "победы" Башара Асада по всей территории Сирии.

Источник: Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека SOHR, цитирует "Укринформ"

Дословно: "Сотни людей получили различные телесные повреждения в результате неизбирательной и интенсивной стрельбы, устроенной лояльными режиму Асада лицами, по всей территории Сирии во время празднования "победы" Асада в "фарсе", который называют президентскими выборами".

Детали: Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Среди раненых есть дети.

Отмечается, что пострадавших может быть больше.

Что предшествовало: 28 мая Башар Асад был в четвертый раз избран президентом Сирии на выборах, которые не признает Запад. Он победил с результатом 95,1%. Двое его конкурентов, Абдулла Шаллум и Махмуд Мараи, набрали 1,5% и 3,3% голосов соответственно.

Предыстория:

  • В 2011 году начались массовые протесты против режима Башара Асада, которые переросли в войну с оппозицией.
  • Асад при поддержке России и Ирана восстановил контроль почти над всей территорией Сирии. Гуманитарные организации, журналисты и ООН неоднократно обвиняли сирийские власти в применении химоружия против гражданского населения и оппозиции.

Темы: Сирия


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