Частину китайського міста закрили на карантин — 20 COVID-випадків

У китайському місті Гуанчжоу закрили район і наказали його жителям залишатися вдома – в місті повідомили про 20 нових випадків зараження за останній тиждень.

Джерело: AP

Деталі: Гуанчжоу – діловий та промисловий центр з населенням 15 млн людей. AP пише, що 20 нових випадків – число "невелике в порівнянні з тисячами щоденних випадків зараження в Індії", але це стривожило китайську владу, яка вважала, що хвороба під контролем.

Як повідомляє Global Times з посиланням на офіційні органи охорони здоров'я, поширення інфекцій було "швидким і сильним". Вважається, що більшість останніх інфекцій в Гуанчжоу пов'язані з 75-річною жінкою, у якої 21 травня виявили "індійський" варіант. Більшість інших заражених ходили з нею на вечерю або живуть разом. Ця інфекція поширилася на сусіднє місто Наньшань, де, за даними The Global Times, в суботу після тестування людей з Гуанчжоу зареєстрували один новий випадок і ще два безсимптомні випадки.

Суботній наказ залишатися вдома поширився на жителів п'яти вулиць району Лівані в центрі міста. Були закриті вуличні ринки, дитячі садки і розважальні заклади. Харчування в ресторані в приміщенні – заборонено. Початковим школам було наказано припинити офлайн-заняття. У деяких частинах чотирьох довколишніх районів жителям наказали обмежити діяльність на свіжому повітрі.

Зазначається, що Китай щодня повідомляє про кілька нових випадків зараження, але стверджує, що майже всі, як передбачається, заразилися за кордоном. Офіційна кількість загиблих на материку становить 4636 из 91 061 випадків.