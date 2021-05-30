Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Частину китайського міста закрили на карантин — 20 COVID-випадків

Неділя, 30 травня 2021, 04:50

У китайському місті Гуанчжоу закрили район і наказали його жителям залишатися вдома – в місті повідомили про 20 нових випадків зараження за останній тиждень.

Джерело: AP

Деталі: Гуанчжоу – діловий та промисловий центр з населенням 15 млн людей. AP пише, що 20 нових випадків – число "невелике в порівнянні з тисячами щоденних випадків зараження в Індії", але це стривожило китайську владу, яка  вважала, що хвороба під контролем.

Як повідомляє Global Times з посиланням на офіційні органи охорони здоров'я, поширення інфекцій було "швидким і сильним". Вважається, що більшість останніх інфекцій в Гуанчжоу пов'язані з 75-річною жінкою, у якої 21 травня виявили "індійський" варіант. Більшість інших заражених ходили з нею на вечерю або живуть разом. Ця інфекція поширилася на сусіднє місто Наньшань, де, за даними The Global Times, в суботу після тестування людей з Гуанчжоу зареєстрували один новий випадок і ще два безсимптомні випадки.

Суботній наказ залишатися вдома поширився на жителів п'яти вулиць району Лівані в центрі міста. Були закриті вуличні ринки, дитячі садки і розважальні заклади. Харчування в ресторані в приміщенні – заборонено. Початковим школам було наказано припинити офлайн-заняття. У деяких частинах чотирьох довколишніх районів жителям наказали обмежити діяльність на свіжому повітрі.

Зазначається, що Китай щодня повідомляє про кілька нових випадків зараження, але стверджує, що майже всі, як передбачається, заразилися за кордоном. Офіційна кількість загиблих на материку становить  4636 из 91 061 випадків.

Теми: Китайкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоЗеленський повідомив про смерть українського дипломата

Коронавірус: в Україні 1,7 тисячі нових заражень, 84 людини померли

Британська розвідка допускає, що Covid має штучне походження – ЗМІ

Головні новини суботи і ночі: перший мільйон щеплень, нові партії вакцин

"Белавіа" не літатиме в Крим

ЄС запропонував США об’єднати зусилля у протидії Росії — ЗМІ

Усі новини...
Китай
Китай звинуватив США у "політичних маніпуляціях" через розслідування причин пандемії Covid-19
Троє вчених інституту вірусології в Ухані захворіли до оголошення про COVID – розвідка США
Зросла кількість жертв серед учасників марафону в Китаї
Останні новини
10:35
Кількість заражень Covid у світі наблизилася до 170 мільйонів
09:59
фотоЗеленський повідомив про смерть українського дипломата
09:40
Ситуація у Білорусі: Романа Протасевича відправили у мінське СІЗО КДБ
08:40
Коронавірус: в Україні 1,7 тисячі нових заражень, 84 людини померли
08:31
На Донбасі вночі була "тиша" – штаб ООС
08:22
Британська розвідка допускає, що Covid має штучне походження – ЗМІ
08:00
Головні новини суботи і ночі: перший мільйон щеплень, нові партії вакцин
07:58
"Белавіа" не літатиме в Крим
07:20
Троє викладачів університету загинули через вибух в Афганістані
06:49
Колумбія обійшла США за кількістю нових COVID-інфікувань, наздоганяє Аргентину
Усі новини...