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Часть китайского города закрыли на карантин — 20 COVID-случаев

Воскресенье, 30 мая 2021, 04:50
Часть китайского города закрыли на карантин — 20 COVID-случаев

В китайском городе Гуанчжоу закрыли район и приказали его жителям оставаться дома - в городе сообщили о 20 новых случаях заражения за последнюю неделю.

Источник: AP

Детали: Гуанчжоу - деловой и промышленный центр с населением 15 млн человек. AP пишет, что 20 новых случаев - число "небольшое по сравнению с тысячами ежедневных случаев заражения в Индии", но это встревожило китайские власти, которые считали, что болезнь под контролем.

Как сообщает Global Times со ссылкой на официальные органы здравоохранения, распространение инфекций было "быстрым и сильным". Считается, что большинство последних инфекций в Гуанчжоу связаны с 75-летней женщиной, у которой 21 мая обнаружили "индийский" вариант. Большинство других зараженных ходили с ней на ужин или живут вместе. Эта инфекция распространилась на соседний город Наньшань, где, по данным The Global Times, в субботу после тестирования людей из Гуанчжоу зарегистрировали один новый случай и еще два бессимптомных случая.

Приказ оставаться дома распространился на жителей пяти улиц района Ливане в центре города. Были закрыты уличные рынки, детские сады и развлекательные заведения. Питание в ресторане в помещении - запрещено. Начальным школам было приказано прекратить оффлайн-занятия. В некоторых частях четырех близлежащих районов жителям приказали ограничить деятельность на свежем воздухе.

Отмечается, что Китай ежедневно сообщает о нескольких новых случаев заражения, но утверждает, что почти все, как предполагается, заразились за рубежом. Официальное число погибших на материке составляет 4636 из 91061 случаев.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Китайкоронавирус
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