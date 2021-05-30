Техас визнав Голодомор геноцидом

Американський штат Техас визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу.

Джерело: резолюція №253 Палати представників штату Техас, "Укрінформ"

Дослівно: "Ухвалено, що Палата представників законодавчих зборів Техасу 87-го скликання визнає листопад 2021 року місяцем пам'яті про геноцид українців і закликає жителів штату задуматися про Голодомор і вшанувати пам'ять загиблих".

Деталі: Рішення підтримали 142 місцеві законодавці, і жоден не висловився проти.

"Укрінформ" зазначає, що Техас став 23-ім американським штатом, який визнав геноцидом Голодомор 1932-33 років в Україні.

Нагадаємо: 4 жовтня 2018 року Сенат США одностайним рішенням ухвалив двопартійну резолюцію, в якій Голодомор 1932-1933 рр. визнається геноцидом українського народу.