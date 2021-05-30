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Техас признал Голодомор геноцидом

Воскресенье, 30 мая 2021, 05:35
Техас признал Голодомор геноцидом
dyvys.info

Американский штат Техас признал Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

Источник: резолюция №253 Палаты представителей штата Техас, "Укринформ"

Дословно: "Принято, что Палата представителей законодательного собрания Техаса 87-го созыва признает ноябрь 2021 года месяцем памяти о геноциде украинцев и призывает жителей штата задуматься о Голодоморе и почтить память погибших".

Детали: Решение поддержали 142 местных законодателя, и ни один не высказался против.

"Укринформ" отмечает, что Техас стал 23-им американским штатом, признавшим геноцидом Голодомор 1932-33 годов в Украине.

Напомним: 4 октября 2018 года Сенат США единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАголодоморгеноцид
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