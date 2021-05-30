Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський повідомив про смерть українського дипломата

Неділя, 30 травня 2021, 09:59
Андрій Бешта

Колишній посол України в Таїланді Андрій Бешта помер в ніч на неділю, 30 травня.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Twitter

Деталі: Бешта був звільнений з посади посла у квітні й вже готувався до повернення в Україну з Таїланду.

За дипломатичними правилами, деякий час після офіційного звільнення з посади посла він ще лишається у країні перебування, закриває справи та проводить прощальні зустрічі й перемовини у статусі представника країни. Саме цим Андрій Бешта займався протягом останніх тижнів.

Про причини смерті наразі нічого невідомо.

Пряма мова Зеленського: "Жахлива новина. Вночі обірвалося життя посла України в Таїланді Андрія Бешти. Він був доброзичливою людиною та високопрофесійним дипломатом, який віддано служив інтересам нашої держави. Висловлюю щирі співчуття його родині та близьким".

Андрій Бешта на зустрічі з гендиректором таїландського музею Siam Рамесом Промєном, 23 березня
Андрій Бешта на зустрічі з гендиректором таїландського музею Siam Рамесом Промєном, 23 березня
Андрій Бешта
Андрій Бешта

Українська правда
Теми: МЗСЗеленський


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Прем’єр-міністр Британії одружився на таємній церемонії

Глава Європарламенту говорить про посилення санкцій проти Росії

відеоОкупований Сімферополь залило водою

фотоЗеленський повідомив про смерть українського дипломата

Ситуація у Білорусі: Романа Протасевича відправили у мінське СІЗО КДБ

Коронавірус: в Україні 1,7 тисячі нових заражень, 84 людини померли

Усі новини...
МЗС
Україна дозволила Угорщині призначити генконсулів на Закарпатті
Майже 160 українців чекають, щоб їхати в Білорусь на операції – Кулеба
109 громадян повернулися до України з сектора Гази
Останні новини
13:44
Киян попередили про складні погодні умови, оголошено I рівень небезпеки
13:31
Без дистанції, але в масках: Франція провела перший концерт-експеримент на 5 тисяч глядачів
13:21
Київська обхідна дорога: Укравтодор співрацюватиме з Bechtel зі США
12:58
Прем’єр-міністр Британії одружився на таємній церемонії
12:46
Космічний корабель Китаю зістикувався з модулем майбутньої орбітальної станції
11:47
Глава Європарламенту говорить про посилення санкцій проти Росії
11:35
Шмигаль доручив відновити роботу комітету з призначення керівників
11:17
відеоОкупований Сімферополь залило водою
11:06
Україна планує скасувати вимогу ПЛР-тесту по приїзді з Туреччини
10:54
фото, відеоПожежа на пристані в Хорватії знищила розкішні яхти, збитки сягнуть мільйонів євро
Усі новини...