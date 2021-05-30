Зеленський повідомив про смерть українського дипломата

Колишній посол України в Таїланді Андрій Бешта помер в ніч на неділю, 30 травня.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Twitter

Деталі: Бешта був звільнений з посади посла у квітні й вже готувався до повернення в Україну з Таїланду.

За дипломатичними правилами, деякий час після офіційного звільнення з посади посла він ще лишається у країні перебування, закриває справи та проводить прощальні зустрічі й перемовини у статусі представника країни. Саме цим Андрій Бешта займався протягом останніх тижнів.

Про причини смерті наразі нічого невідомо.

Пряма мова Зеленського: "Жахлива новина. Вночі обірвалося життя посла України в Таїланді Андрія Бешти. Він був доброзичливою людиною та високопрофесійним дипломатом, який віддано служив інтересам нашої держави. Висловлюю щирі співчуття його родині та близьким".

Андрій Бешта на зустрічі з гендиректором таїландського музею Siam Рамесом Промєном, 23 березня