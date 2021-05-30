Зеленский сообщил о смерти украинского дипломата

Бывший посол Украины в Таиланде Андрей Бешта скончался в ночь на воскресенье, 30 мая.

Источник: президент Владимир Зеленский в Twitter

Детали: Бешта был уволен от должности посла в апреле и уже готовился к возвращению в Украину из Таиланда.

По дипломатическим правилам, некоторое время после официального увольнения с должности посла он еще остается в стране пребывания, закрывает дела и проводит прощальные встречи и переговоры в статусе представителя страны. Именно этим Андрей Бешта занимался в течение последних недель.

О причинах смерти пока ничего неизвестно.

Прямая речь Зеленского: "Ужасная новость. Ночью оборвалась жизнь посла Украины в Таиланде Андрея Бешты. Он был доброжелательным человеком и высокопрофессиональным дипломатом, преданно служил интересам нашего государства. Выражаю искренние соболезнования его семье и близким".

Андрей Бешта на встрече с гендиректором таиландского музея Siam Рамесом Променом, 23 марта