Окупований Сімферополь залило водою
Неділя, 30 травня 2021, 11:17
У захопленому Росією Криму йдуть сильні дощі. Сімферополь постраждав від надмірних опадів – вулиці міста залило водою.
Джерело: Новини Сімферополя, РИА Новости
Деталі: У Сімферополі у суботу лише за добу випало більше місячної норми опадів. В результаті затопило торговий центр, територію біля залізничного вокзалу та кілька районів. Легкові авто, автобуси і тролейбуси "набрали води" в салон.
Громадський транспорт буквально тонув у воді.
Синоптики попереджають, що в неділю, 30 травня, погода може погіршитися. Очікуються сильні зливи, град та поривчастий вітер.
У понеділок також пройдуть сильні дощі.