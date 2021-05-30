Окупований Сімферополь залило водою

У захопленому Росією Криму йдуть сильні дощі. Сімферополь постраждав від надмірних опадів – вулиці міста залило водою.

Джерело: Новини Сімферополя, РИА Новости

Деталі: У Сімферополі у суботу лише за добу випало більше місячної норми опадів. В результаті затопило торговий центр, територію біля залізничного вокзалу та кілька районів. Легкові авто, автобуси і тролейбуси "набрали води" в салон.

Громадський транспорт буквально тонув у воді.

Синоптики попереджають, що в неділю, 30 травня, погода може погіршитися. Очікуються сильні зливи, град та поривчастий вітер.

У понеділок також пройдуть сильні дощі.