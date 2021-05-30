Оккупированный Симферополь залило водой

В захваченном Россией Крыму идут сильные дожди. Симферополь пострадал от чрезмерных осадков - улицы города залило водой.

Источник: Новости Симферополя, РИА Новости

Детали: В Симферополе в субботу всего за сутки выпало более месячной нормы осадков. В результате затопило торговый центр, территорию возле железнодорожного вокзала и несколько районов. Легковые авто, автобусы и троллейбусы "набрали воды" в салон.

Общественный транспорт буквально тонул в воде.

Синоптики предупреждают, что в воскресенье, 30 мая, погода может ухудшиться. Ожидаются сильные ливни, град и порывистый ветер.

В понедельник также пройдут сильные дожди.