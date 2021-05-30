Оккупированный Симферополь залило водой
Воскресенье, 30 мая 2021, 11:17
В захваченном Россией Крыму идут сильные дожди. Симферополь пострадал от чрезмерных осадков - улицы города залило водой.
Источник: Новости Симферополя, РИА Новости
Детали: В Симферополе в субботу всего за сутки выпало более месячной нормы осадков. В результате затопило торговый центр, территорию возле железнодорожного вокзала и несколько районов. Легковые авто, автобусы и троллейбусы "набрали воды" в салон.
Общественный транспорт буквально тонул в воде.
Синоптики предупреждают, что в воскресенье, 30 мая, погода может ухудшиться. Ожидаются сильные ливни, град и порывистый ветер.
В понедельник также пройдут сильные дожди.