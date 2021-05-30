Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украина планирует отменить требование ПЦР-теста после приезда из Турции

Воскресенье, 30 мая 2021, 11:06

Украина намерена разрешить приезжать гражданам из Турции без обязательного прохождения ПЦР-тестов на COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко журналистам в субботу, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Например, Турция освободила украинцев от необходимости показывать результаты ПЦР-теста при пересечении границы. Поэтому мы делаем зеркальный ответ, и те, кто возвращается из Турции, также будут освобождены от необходимости показывать ПЦР-тест", - сказал он.

Ляшко также отметил, что в связи с изменениями ЕС критериев определения стран, из которых можно без ограничений пересекать границы ЕС, Украина также пересмотрит такие критерии.

"Мы внесли изменения в постановления Кабмина и сейчас согласовываем их с центральными органами исполнительной власти. Мы вводим в постановление перечень стран, которые привлекательны с туристической точки зрения для Украины, Минкульт и МИД определили страны, где будут зеркальные действия", - рассказал он.

При этом Ляшко отметил, что пока нет подтвержденной официальной информации о признании или непризнании отдельными странами тех или иных вакцин от COVID-19 и о возможном запрете приезжать в эти страны лицам, вакцинированным "не такой вакциной".

Напомним, с 15 мая 2021 года пассажирам, которые летят из Украины в Турцию, не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестирования.

Темы: ТурциятуризмкоронавирусУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

Киевлян предупредили о сложных погодных условиях, объявлен I уровень опасности

Премьер-министр Британии женился на тайной церемонии

Глава Европарламента говорит об ужесточении санкций против России

видеоОккупированный Симферополь залило водой

фотоЗеленский сообщил о смерти украинского дипломата

Ситуация в Беларуси: Романа Протасевича отправили в минское СИЗО КГБ

Все новости...
Турция
В Турции нашли тело исчезнувшей альпинистки из Одессы
Турция заставила союзников по НАТО смягчить позицию по Беларуси – СМИ
В Турции третью неделю ищут альпинистку из Одессы, пропавшую после восхождения
Последние новости
14:53
Амнистия капитала, криминализация контрабанды: за что Рада будет голосовать на неделе
14:40
Дипломаты Израиля и Египта обсуждают вопрос Газы и обмен пленными
14:15
Польша пересекла отметку 20 млн прививок против коронавируса
13:55
Премьер Финляндии оплатит расходы на свои завтраки после огласки в СМИ
13:44
Киевлян предупредили о сложных погодных условиях, объявлен I уровень опасности
13:31
Без дистанции, но в масках: Франция провела первый концерт-эксперимент на 5000 зрителей
13:21
Киевская обходная дорога: Укравтодор будет сотрудничать с Bechtel из США
12:58
Премьер-министр Британии женился на тайной церемонии
12:46
Космический корабль Китая состыковался с модулем будущей орбитальной станции
11:47
Глава Европарламента говорит об ужесточении санкций против России
Все новости...