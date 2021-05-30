Украина планирует отменить требование ПЦР-теста после приезда из Турции

Украина намерена разрешить приезжать гражданам из Турции без обязательного прохождения ПЦР-тестов на COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко журналистам в субботу, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Например, Турция освободила украинцев от необходимости показывать результаты ПЦР-теста при пересечении границы. Поэтому мы делаем зеркальный ответ, и те, кто возвращается из Турции, также будут освобождены от необходимости показывать ПЦР-тест", - сказал он.

Ляшко также отметил, что в связи с изменениями ЕС критериев определения стран, из которых можно без ограничений пересекать границы ЕС, Украина также пересмотрит такие критерии.

"Мы внесли изменения в постановления Кабмина и сейчас согласовываем их с центральными органами исполнительной власти. Мы вводим в постановление перечень стран, которые привлекательны с туристической точки зрения для Украины, Минкульт и МИД определили страны, где будут зеркальные действия", - рассказал он.

При этом Ляшко отметил, что пока нет подтвержденной официальной информации о признании или непризнании отдельными странами тех или иных вакцин от COVID-19 и о возможном запрете приезжать в эти страны лицам, вакцинированным "не такой вакциной".

Напомним, с 15 мая 2021 года пассажирам, которые летят из Украины в Турцию, не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестирования.