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Глава Європарламенту говорить про посилення санкцій проти Росії

Неділя, 30 травня 2021, 11:47
Глава Європарламенту говорить про посилення санкцій проти Росії

Глава Європейського парламенту Давід Сассолі, якому Росія нещодавно заборонила в’їзд, закликав до посилення санкцій проти російський чиновників.

Про це Сассолі сказав у інтерв’ю виданням німецької медіагрупи Funke, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Нам необхідно посилити санкції проти російських чиновників, а також встановити більш тісні контакти з населенням і громадянським суспільством, підтримувати російських дисидентів, неурядові організації та незалежні ЗМІ", - сказав політик.

Коментуючи нещодавні події довкола примусової посадки літака RyanAir в Мінську, Сассолі відзначив, що відносини Москви і Мінська продовжать зміцнюватися. 

За словами його словами, взаємодія Євросоюзу і Росії також "дуже напружена" на тлі отруєння і ув’язнення російського опозиціонера Алексєя Навального, а також конфлікту на Сході України.

Сассолі сказав, що ЄС продовжить підтримувати увагу до справи з посадкою літака в Мінську і тиснути на білоруську владу, а також висловив сподівання, що це приведе до звільнення Романа Протасевича і його супутниці Софії Сапеги.

Нагадаємо, 30 квітня РФ оголосила персонами нон грата низку європейських посадовців, серед яких - віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова та глава Європарламенту Давід Сассолі. 

"Українська правда" у Threads

Теми: санкціїРосіяЄС
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