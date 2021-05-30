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Глава Европарламента говорит об ужесточении санкций против России

Воскресенье, 30 мая 2021, 11:47
Глава Европарламента говорит об ужесточении санкций против России

Глава Европейского парламента Давид Сассоли, которому Россия недавно запретила въезд, призвал к ужесточению санкций против российских чиновников.

Об этом Сассоли сказал в интервью изданию немецкой медиагруппы Funke, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Нам необходимо усилить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом, поддерживать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ", - сказал политик.

Комментируя недавние события вокруг принудительной посадки самолета RyanAir в Минске, Сассоли отметил, что отношения Москвы и Минска продолжат укрепляться.

По словам его словам, взаимодействие Евросоюза и России также "очень напряженное" на фоне отравления и тюремного заключения  российского оппозиционера Алексея Навального, а также конфликта на Востоке Украины.

Сассоли сказал, что ЕС продолжит поддерживать внимание к делу с посадкой самолета в Минске и давить на белорусские власти, а также выразил надежду, что это приведет к освобождению Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги.

Напомним, 30 апреля РФ объявила персонами нон грата ряд европейских чиновников, среди которых - вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова и глава Европарламента Давид Сассоли.

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Темы: санкцииРосcияЕС
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