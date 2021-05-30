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Без дистанції, але в масках: Франція провела перший концерт-експеримент на 5 тисяч глядачів

Неділя, 30 травня 2021, 13:31
Без дистанції, але в масках: Франція провела перший концерт-експеримент на 5 тисяч глядачів

Тисячі людей у масках та з результатами тесту на коронавірус зібралися в Парижі на суботній концерт в рамках експерименту в сфері охорони здоров'я, щоб підготувати Францію до відновлення проведення масових заходів.

Про це пише агентство АР, повідомляє "Європейська правда".

На концерті на AccorHotels Arena в східній частині Парижа виступила французька рок-група 1980-х років Indochine і ді-джей Етьєн де Кресі. 

Керівництво державного госпіталя Парижа допомогло організувати захід, щоб визначити, чи безпечно п’яти тисячам людей в масках танцювати разом на відкритому майданчику закритої концертної арени без соціального дистанціювання.

Люди відвідали шоу безкоштовно, але повинні були пройти три тести на коронавірус: два до і один після концерту. 

За словами керівництва лікарні, щоб ще більше знизити ризик, організатори допускали до участі тільки людей у ​​віці від 18 до 45 років без будь-яких захворювань.

Франція заборонила такі масові музичні концерти з початку 2020 року. Культурні заклади були закриті впродовж більшої частини останніх 14 місяців.

Кількість госпіталізацій і підтверджених випадків COVID-19 у Франції в останні тижні неухильно скорочується в міру збільшення кількості вакцинацій.

Раніше після експериментального концерту у Барселоні, на який зібрали 5000 глядачів з негативним тестом, не зареєстрували жодного випадку зараження коронавірусом.

Схожі експериментальні заходи організовують у Нідерландах і Британії.

Теми: коронавірусФранція
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