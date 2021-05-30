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Без дистанции, но в масках: Франция провела первый концерт-эксперимент на 5000 зрителей

Воскресенье, 30 мая 2021, 13:31
Без дистанции, но в масках: Франция провела первый концерт-эксперимент на 5000 зрителей

Тысячи людей в масках и с результатами теста на коронавирус собрались в Париже на субботний концерт в рамках эксперимента в сфере здравоохранения, чтобы подготовить Францию ​​к восстановлению проведения массовых мероприятий.

Об этом пишет агентство АР, сообщает "Европейская правда".

На концерте в AccorHotels Arena в восточной части Парижа выступила французская рок-группа 1980-х годов Indochine и ди-джей Этьен де Креси.

Руководство государственного госпиталя Парижа помогло организовать мероприятие, чтобы определить, безопасно ли пяти тысячам людей в масках танцевать вместе на открытой площадке закрытой концертной арены без социального дистанцирования.

Люди посетили шоу бесплатно, но должны были пройти три теста на коронавирус: два до и один после концерта.

По словам руководства больницы, чтобы еще больше снизить риск, организаторы допускали к участию только людей в возрасте от 18 до 45 лет без каких-либо заболеваний.

Франция запретила такие массовые музыкальные концерты с начала 2020 года. Культурные заведения были закрыты на протяжении большей части последних 14 месяцев.

Количество госпитализаций и подтвержденных случаев COVID-19 во Франции в последние недели неуклонно сокращается по мере увеличения количества вакцинаций.

Ранее после экспериментального концерта в Барселоне, на который собрали 5000 зрителей с отрицательным тестом, не зарегистрировали ни одного случая заражения коронавируса.

Похожие экспериментальные мероприятия организуют в Нидерландах и Великобритании.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусФранция
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