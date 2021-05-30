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Польща перетнула позначку 20 млн щеплень проти коронавірусу

Неділя, 30 травня 2021, 14:15

Глава канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик оголосив, що в суботу була досягнута урядова мета зробити 20 мільйонів щеплень проти COVID-19 до кінця червня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Мета, встановлена ​​прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким, полягала в тому, щоб до кінця червня здійснити 20 мільйонів вакцинацій хоча б однієї дозою. Цей баланс був досягнутий сьогодні! Це результат наполегливої ​​роботи тисяч люде", - заявив Дворчик у Twitter в суботу ввечері.

Як повідомлялось раніше, понад 6,3 мільйона людей повністю вакциновані в Польщі.

Польські пацієнти отримують чотири вакцини проти COVID-19. Препарати від Pfizer/BioNTech, Moderna та AstraZeneca є дводозовими, а вакцина, розроблена Janssen Pharmaceutica NV, компанією з фармацевтичного підрозділу Johnson & Johnson, вимагає лише однієї дози.

Люди, які перенесли хворобу, спричинену SARS-CoV-2, можуть бути щеплені проти COVID-19 протягом 30 днів після отримання позитивного тесту на наявність вірусу.

Раніше влада Польщі оголосила про запуск лотереї в рамках Національної програми вакцинації для збільшення темпів імунізації населення.

Теми: Польщавакцинаціякоронавірус


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