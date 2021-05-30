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Польша пересекла отметку 20 млн прививок против коронавируса

Воскресенье, 30 мая 2021, 14:15
Польша пересекла отметку 20 млн прививок против коронавируса

Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик объявил, что в субботу была достигнута правительственная цель сделать 20 млн прививок против COVID-19 до конца июня.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Цель, установленная премьер-министром Матеушем Моравецким, заключалась в том, чтобы до конца июня осуществить 20 млн вакцинаций хотя бы одной дозой. Этот баланс был достигнут сегодня! Это результат упорной работы тысяч люди", - заявил Дворчик в Twitter в субботу вечером.

Как сообщалось ранее, более 6,3 миллиона человек полностью вакцинированы в Польше.

Польские пациенты получают четыре вакцины против COVID-19. Препараты Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca являются двухдозовими, а вакцина, разработанная Janssen Pharmaceutica NV, компанией с фармацевтического подразделения Johnson&Johnson, требует только одной дозы.

Люди, которые перенесли болезнь, вызванную SARS-CoV-2, могут быть привиты против COVID-19 в течение 30 дней после получения положительного теста на наличие вируса.

Ранее власти Польши объявили о запуске лотереи в рамках Национальной программы вакцинации для увеличения темпов иммунизации населения.

Темы: Польшавакцинациякоронавирус
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