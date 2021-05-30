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Прем'єр Баварії закликає регулятора ЄС затвердити "Спутник V" як вакцину

Неділя, 30 травня 2021, 15:10
Прем'єр Баварії закликає регулятора ЄС затвердити Спутник V як вакцину

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер закликав Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) якомога швидше затвердити російську вакцину "Спутник V".

Про це повідомляє видання Bild am Sonntag, пише "Європейська правда".

"Двигун вакцинації не повинен давати збої. Перш за все, необхідно прискорити процес затвердження "Спутника V", - сказав Зьодер, підкресливши, що його не можна відкладати з "чисто ідеологічних причин".

За даними джерел видання, в уряді Німеччини очікують на рішення регулятора ЄС щодо російської вакцини не раніше вересня через нестачу даних про препарат та його дію.

Водночас станом на 30 травня у Росії, де проходить щеплення препаратом "Спутник V", за добу виявили 9694 нових випадків COVID, і це найвищий показник з кінця березня.

Нагадаємо, раніше баварський прем’єр заявляв, що Баварія закупить 2,5 мільйона доз російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V", якщо вона буде схвалена Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).

"Українська правда" у Threads

Теми: БолгаріякоронавірусмедицинаРосіявакцинація
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