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Премьер Баварии призывает регулятора ЕС утвердить "Спутник V" как вакцину

Воскресенье, 30 мая 2021, 15:10

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) как можно скорее утвердить российскую вакцину "Спутник V".

Об этом сообщает издание Bild am Sonntag, пишет "Европейская правда".

"Двигатель вакцинации не должен давать сбои. Прежде всего, необходимо ускорить процесс утверждения "Спутника V", - сказал Зедер, подчеркнув, что его нельзя откладывать по "чисто идеологическим причинам".

По данным источников издания, в правительстве Германии ожидают решения регулятора ЕС по российской вакцине не раньше сентября из-за недостатка данных о препарате и его действии.

В то же время по состоянию на 30 мая в России, где делают гражданам прививки препаратом "Спутник V", за сутки віявили 9694 новых случаев COVID, и это самый высокий показатель с конца марта.

Ранее баварский премьер заявлял, что Бавария закупит 2,5 миллиона доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V", если она будет одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Темы: БолгариякоронавирусмедицинаРосcиявакцинация


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