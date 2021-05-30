Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Премьер Баварии призывает регулятора ЕС утвердить "Спутник V" как вакцину

Воскресенье, 30 мая 2021, 15:10
Премьер Баварии призывает регулятора ЕС утвердить Спутник V как вакцину

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) как можно скорее утвердить российскую вакцину "Спутник V".

Об этом сообщает издание Bild am Sonntag, пишет "Европейская правда".

"Двигатель вакцинации не должен давать сбои. Прежде всего, необходимо ускорить процесс утверждения "Спутника V", - сказал Зедер, подчеркнув, что его нельзя откладывать по "чисто идеологическим причинам".

По данным источников издания, в правительстве Германии ожидают решения регулятора ЕС по российской вакцине не раньше сентября из-за недостатка данных о препарате и его действии.

В то же время по состоянию на 30 мая в России, где делают гражданам прививки препаратом "Спутник V", за сутки віявили 9694 новых случаев COVID, и это самый высокий показатель с конца марта.

Ранее баварский премьер заявлял, что Бавария закупит 2,5 миллиона доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V", если она будет одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

"Украинская правда" в Threads

Темы: БолгариякоронавирусмедицинаРосcиявакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Болгария
Зеленский на камеру поспорил с пророссийским президентом Болгарии о войне на камеру
Парламент Болгарии поддержал членство Украины в НАТО после войны и "формулу мира"
Украина может купить у Болгарии два российских ядерных реактора – WSJ
Последние новости
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
Все новости...
Реклама: