Помер літературознавець і публіцист Михайло Слабошпицький
Український літературознавець, публіцист, громадський діяч і письменник Михайло Слабошпицький помер на 75-му році життя.
Джерело: дружина Слабошпицького Світлана Короненко в Facebook
Деталі: Короненко зазначила, що він помер у ніч на неділю. Про причини смерті не повідомляється.
Довідка: Михайло Слабошпицький був членом та секретарем ради Національної спілки письменників України. У 2005 році став лауреатом національної премії імені Тараса Шевченка за роман-біографію "Поет із пекла".
Автор книжок для дітей та юнацтва, прози, публіцистики й літературної критики.
Був редактором відділу критики газети "Літературна Україна", головним редактором газети "Вісті з України", журналу "Вавилон-XX".
Колишній перший голова секретаріату Всесвітньої української координаційної ради (1992—1998 рр.), був членом центральної ради УНП "Собор".
З 1995 року — виконавчий директор Ліги українських меценатів, директор видавництва "Ярославів Вал".
Співголова координаційної ради Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика.
Батько кіносценариста й режисера Мирослава Слабошпицького та журналістки Іванни Слабошпицької.