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Помер літературознавець і публіцист Михайло Слабошпицький

Неділя, 30 травня 2021, 16:37
Помер літературознавець і публіцист Михайло Слабошпицький
фото: Мистецький арсенал

Український літературознавець, публіцист, громадський діяч і письменник Михайло Слабошпицький помер на 75-му році життя.

Джерело: дружина Слабошпицького Світлана Короненко в Facebook

Деталі: Короненко зазначила, що він помер у ніч на неділю. Про причини смерті не повідомляється.

Довідка: Михайло Слабошпицький був членом та секретарем ради Національної спілки письменників України. У 2005 році став лауреатом національної премії імені Тараса Шевченка за роман-біографію "Поет із пекла".

Автор книжок для дітей та юнацтва, прози, публіцистики й літературної критики.

Був редактором відділу критики газети "Літературна Україна", головним редактором газети "Вісті з України", журналу "Вавилон-XX".

Колишній перший голова секретаріату Всесвітньої української координаційної ради (1992—1998 рр.), був членом центральної ради УНП "Собор".

З 1995 року — виконавчий директор Ліги українських меценатів, директор видавництва "Ярославів Вал".

Співголова координаційної ради Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика.

Батько кіносценариста й режисера Мирослава Слабошпицького та журналістки Іванни Слабошпицької.

Українська правда

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Теми: культура
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