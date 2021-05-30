Умер литературовед и публицист Михаил Слабошпицкий
Украинский литературовед, публицист, общественный деятель и писатель Михаил Слабошпицкий умер на 75-м году жизни.
Источник: жена Слабошпицкого Светлана Короненко в Facebook
Детали: Короненко отметила, что он умер в ночь на воскресенье. О причинах смерти не сообщается.
Справка: Михаил Слабошпицкий был членом и секретарем совета Национального союза писателей Украины. В 2005 году стал лауреатом национальной премии имени Тараса Шевченко за роман-биографию "Поэт из ада".
Автор книг для детей и юношества, прозы, публицистики и литературной критики.
Был редактором отдела критики газеты "Литературная Украина", главным редактором газеты "Вести из Украины", журнала "Вавилон-XX".
Бывший первый председатель секретариата Всемирного украинского координационного совета (1992-1998 гг.), был членом центрального совета УНП "Собор".
С 1995 года – исполнительный директор Лиги украинских меценатов, директор издательства "Ярославов Вал".
Сопредседатель координационного совета Международного конкурса знатоков украинского языка имени Петра Яцика.
Отец киносценариста и режиссера Мирослава Слабошпицкого и журналистки Иванны Слабошпицкой.