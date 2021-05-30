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Умер литературовед и публицист Михаил Слабошпицкий

Воскресенье, 30 мая 2021, 16:37
Умер литературовед и публицист Михаил Слабошпицкий
фото: Мистецький арсенал

Украинский литературовед, публицист, общественный деятель и писатель Михаил Слабошпицкий умер на 75-м году жизни.

Источник: жена Слабошпицкого Светлана Короненко в Facebook

Детали: Короненко отметила, что он умер в ночь на воскресенье. О причинах смерти не сообщается.

Справка: Михаил Слабошпицкий был членом и секретарем совета Национального союза писателей Украины. В 2005 году стал лауреатом национальной премии имени Тараса Шевченко за роман-биографию "Поэт из ада".

Автор книг для детей и юношества, прозы, публицистики и литературной критики.

Был редактором отдела критики газеты "Литературная Украина", главным редактором газеты "Вести из Украины", журнала "Вавилон-XX".

Бывший первый председатель секретариата Всемирного украинского координационного совета (1992-1998 гг.), был членом центрального совета УНП "Собор".

С 1995 года – исполнительный директор Лиги украинских меценатов, директор издательства "Ярославов Вал".

Сопредседатель координационного совета Международного конкурса знатоков украинского языка имени Петра Яцика.

Отец киносценариста и режиссера Мирослава Слабошпицкого и журналистки Иванны Слабошпицкой.

Украинская правда

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Темы: культура
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