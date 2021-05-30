Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Більшість німців підтримують обмеження канцлерського терміну

Неділя, 30 травня 2021, 17:52
Більшість німців підтримують обмеження канцлерського терміну

Переважна більшість німців виступає за обмеження терміну перебування політика на посаді канцлера країни.

Про це свідчить опитування, проведеному YouGov для агентства DPA, повідомляє "Європейська правда".

61% респондентів висловилися за обмеження терміну, а 24% - проти. 15% відмовилися відповідати.

Канцлер може бути переобраний на невизначений термін в Німеччині.

Канцлерка Ангела Меркель збирається покинути свій пост через 16 років роботи після національних виборів у вересні.

У минулому Гельмут Коль також провів 16 років на посаді канцлера - він займав пост з 1982 по 1998 рік. Конрад Аденауер обіймав пост канцлера Західної Німеччини впродовж 14 років, з 1949 по 1963 рік.

Опитування показало, що бажання встановити тимчасові обмеження на пост канцлера було найсильнішим серед прихильників ультраправої Альтернативи для Німеччин, прибічники партії висловили 80% підтримали.

Найслабша підтримка була серед правоцентристського блоку Меркель ХДС /ХСС - всього 48%.

В опитуванні взяли участь 2085 осіб в період з 21 по 24 травня 2021 року. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Німеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Німеччина
Більшість німців підтримують вступ України до НАТО – опитування
ЗМІ: Німецька розвідка прослуховувала Пригожина й Лукашенка під час заколоту в РФ
Німеччина прискорить будівництво СПГ-терміналів після відмови від газу з РФ
Останні новини
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...
Реклама: